Έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα: Αποκάλυψε τον φυσικό αυτουργό ο 22χρονος, οι εκβιασμοί και η καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση

0

Ο νεαρός ήταν φίλος με τον εκτελεστή

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, από τον δικηγόρο του 22χρονου ο οποίος παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο ο 22χρονος όσο και ο άνθρωπος που τράβηξε την σκανδάλη, προσέγγισαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να τον εκβιάσουν και να του ζητήσουν χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος είχε πάει για διακοπές το 2022 στο κάμπινγκ του 68χρονου στη Φοινικούντα. Εκεί γνωρίστηκε με τον ιδιοκτήτη ο οποίος, σύμφωνα με τις καταθέσεις του, φέρεται να τον κακοποίησε σεξουαλικά.

Από την περασμένη Κυριακή οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τόσο τον οδηγό όσο και τον συνοδηγό της μηχανής και προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για να συνθέσουν την υπόθεση. Η παράδοση του 22χρονου ωστόσο πρόλαβε τις επόμενες κινήσεις του.

Ο 22χρονος τους τελευταίους δύο μήνες επέστρεψε στη Φοινικούντα προκειμένου να τον εκβιάσει και να ζητήσει και πάλι χρήματα. Έκανε 2 απόπειρες εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αποτέλεσμα να πάρει μικρά χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, όταν επέστρεψε στην Αθήνα, μίλησε με έναν φίλο του ο οποίος τον παρότρυνε να μεταβούν μαζί στην περιοχή και να απειλήσουν εκ νέου τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αποσπάσουν περισσότερα χρήματα.

Ο 22χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι είχε ρόλο συνεργού στη διπλή εκτέλεση και συγκεκριμένα ότι είναι ο αναβάτης με το σορτς και τη θήκη κιθάρας που απεικονίζεται στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο φίλος του ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και όπως κατέθεσε, πυροβόλησε τα δύο θύματα καθώς τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή από αυτή που υπολόγιζαν.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο 22χρονος, το καλοκαίρι του 2022 ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και του είχε δώσει χρήματα προκειμένου να μην μιλήσει για ότι έχει συμβεί. Επειδή φέρεται να είχε κάποια οικονομικά προβλήματα, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, αποφάσισε να απειλήσει τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ προκειμένου να του δώσει χρήματα.

Στη συνέχεια της κατάθεσης του μίλησε στους αστυνομικούς για το πώς ο ίδιος μαζί με τον φίλο του μετέβησαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προκειμένου αυτή τη φορά να πάρουν από τον επιχειρηματία μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. Χαρακτηριστικά είπε στους αστυνομικούς τον τρόπο με τον οποίο ο φίλος του θα κατάφερνε τον σκοπό τους. «Θα του ρίξω έναν πυροβολισμό, θα χεστεί και θα μου δώσει όλα τα λεφτά».

Ο δικηγόρος του 22χρονου, σε δηλώσεις του τόνισε πως το κίνητρο δεν ήταν να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή και πως οι δύο άνδρες ήθελαν απλά να εκβιάσουν τον 68χρονο. Δεν εξήγησε για ποιον λόγο εν τέλει ο δράστης οδηγήθηκε στη διπλή δολοφονία.

Παραδέχθηκε δε πως ο οδηγός του λευκού σκούτερ δεν είχε καμία σχέση με τον 68χρονο.

Σε ό,τι αφορά τον φυσικό αυτουργό, είναι Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία, ο οποίος δεν γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις στο κάμπινγκ, γι’ αυτό και ανέλαβε την εκτέλεση.

Πρόκειται για σενάριο που δεν πείθει 100% τους αστυνομικούς, καθώς διαθέτουν πληροφορίες για ύπαρξη άλλου προσώπου -από το συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου- ως πιθανού ηθικού αυτουργού για οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος σε δημοσιογράφους, «δεν υπάρχει καμία συγγενική σχέση και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας, όσα έχουν ακουστεί για περιουσιακά δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

«Εκεί δεν πήγαν για να τον δολοφονήσουν. Πήγαν να τον εκβιάσουν, να του αποσπάσουν χρήματα. Και προέκυψε το περιστατικό. Δεν ήταν στον σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Ήταν να του ζητήσουν λεφτά», είπε ακόμη.