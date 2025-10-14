Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός του δράστη – Προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

0

Ο νεαρός είπε στους αστυνομικούς ότι θα αποκαλύψει τον φυσικό αυτουργό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς συνελήφθη ένας 22χρονος ως συνεργός του δράστη. Ο νεαρός προσήλθε λίγο νωρίτερα αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είναι άτομο που νωρίτερα δεν είχε μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών.

Ο δικηγόρος του 22χρονου διευκρίνισε ότι αυτός δεν είναι συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Πρόκειται για έναν νεαρό, ο οποίος επέβαινε στη μηχανή του δράστη μετά το φονικό. Μάλιστα, ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς ότι θα αποκαλύψει τον φυσικό αυτουργό.

Ηθικοί αυτουργοί δύο συγγενείς του 68χρονου ιδιοκτήτη

Όπως σημειώνουν έγκυρες πηγές, μέχρι στιγμής οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, καθώς και δύο συγγενείς ως ηθικούς αυτουργούς. Άρα μαζί με τον συνεργό, στο φονικό φαίνεται πως εμπλέκονται τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Οι αστυνομικοί είχαν ζητήσει την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Μάλιστα, οι Αρχές περίμεναν την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να προχωρήσουν σε συλλήψεις.

Ωστόσο, με τη σημερινή παράδοση του 22χρονου οι Αρχές πλέον ανησυχούν πως οι δράστες ενδέχεται να εξαφανιστούν.

Υπενθυμίζεται ότι από το φονικό έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, καθώς και ο 61χρονος επιστάτης.