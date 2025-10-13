Προφυλακίστηκε ο 43χρονος για την σοκαριστική επίθεση με πιρούνι στη σύντροφο του – Δεν έδωσε καμία εξήγηση για τη βιαιότητα του

0

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει συλληφθεί τα τελευταία 13 χρόνια 12 φορές

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 43χρονος Γεωργιανός ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά την 39χρονη έγκυο σύντροφό του χρησιμοποιώντας ένα πιρούνι πριν από περίπου μια εβδομάδα.

Ο κατηγορούμενος για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε καμία εξήγηση για τη βίαιη επίθεση καθώς δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσαν ανακρίτρια και εισαγγελέας.

Η υπεράσπιση του 43χρονου ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς, όπως σημειώθηκε, ο κατηγορούμενος στο παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να μην είναι σε θέση να μιλήσει.

Η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να δίνουν «μάχη» για να να μη χάσει την όραση της, δέχθηκε πάνω από 100 φορές χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα από το πιρούνι που κρατούσε ο σύντροφός της.

Οι γείτονες περιέγραψαν τα ανατριχιαστικά ουρλιαχτά της 39χρονης, που καλούσε σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να καλέσουν την αστυνομία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν τον Γεωργιανό υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος φέρεται να έχει συλληφθεί τα τελευταία 13 χρόνια 12 φορές. Μάλιστα , η τελευταία φορά που εξέτισε ποινή φυλάκισης ήταν τον περασμένο Αύγουστο.

Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί, μεταξύ άλλων, ότι είχε χτυπήσει την κόρη του και της είχε ξυρίσει το κεφάλι.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου