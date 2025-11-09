Πέθανε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση με πέτρα από 38χρονο όταν τάιζε αδέσποτες γάτες

0

Ο δράστης χτύπησε την άτυχη γυναίκα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ τους

Την τελευταία της πνοή άφησε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση με πέτρα από 38χρονο άστεγο, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα.

Η άτυχη 70χρονη πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής 9/11 μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο 38 ετών δράστης, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι μεταξύ τους, χτύπησε την άτυχη γυναίκα πισώπλατα στο κεφάλι με μια πέτρα και προσπάθησε να διαφύγει, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο σημείο.

Σε βάρος του 38χρονου δράστη της επίθεσης εκκρεμούσε μια απόφαση για εγκλεισμό από το 2024, η οποία δημοσιεύθηκε 6 μήνες αργότερα ενώ είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές και παράλληλα υπήρχαν και συλλήψεις για μικροαδικήματα.