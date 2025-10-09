Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου θύματος της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

0

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εύρεση του δράστη από την αστυνομία

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της στυγερής δολοφονίας στη Φοινικούντα, που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία. Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται πλέον και στα εγκληματολογικά ευρήματα και στις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν σταλεί για έλεγχο, με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έδειξαν φωτογραφίες πιθανών υπόπτων στον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα και ανιψιό του θύματος, χωρίς εκείνος να αναγνωρίσει κάποιο πρόσωπο, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει καταγραφή με διέλευση της μηχανής – που φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης – και σε χωριά της Ηλείας. Το εύρημα αυτό εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο 60χρονος επιστάτης – δεύτερο θύμα του φονικού – καταγόταν από την περιοχή. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη χαρτογράφηση ολόκληρης της διαδρομής διαφυγής του δράστη αλλά και τον εντοπισμό της μηχανής.

Η ιατροδικαστική εξέταση σύμφωνα με πληροφορίες έδειξε ότι ο δράστης πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση και τα δύο θύματα. Δύο σφαίρες βρήκαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ τρεις χτύπησαν τον επιστάτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, αλλά έπεσε νεκρός περίπου δέκα μέτρα μακριά από το γραφείο της ρεσεψιόν. Μία ακόμη σφαίρα καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε στόχο τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Νέα τροπή ενδεχομένως να λάβει η έρευνα την Παρασκευή το πρωί, καθώς στις 09:30 έχει προγραμματιστεί στο Ειρηνοδικείο Πύλου το άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου θύματος. Κατόπιν αιτήματος των αρχών, η διαδικασία επισπεύστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν ήδη στα χέρια τους και την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, με σκοπό να συγκριθεί με τη νεότερη εκδοχή, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να βοηθήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Την Παρασκευή οι συγγενείς και φίλοι του 68χρονου επιχειρηματία από τη Φοινικούντα θα πουν το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η καύση της σορού του.