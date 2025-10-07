Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα – Στο μικροσκόπιο η μεγάλη ακίνητη περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

0

Κοντά στην αποκάλυψη του δολοφόνου που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα βρίσκονται οι αρχές. Έχουν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του δράστη.

Πρόκειται για έναν λεπτό, ξανθό, πολύ νεαρό άνδρα, ο οποίος επέβαινε στο σκούτερ που καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα προς το χωριό Κορυφάσιο, περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία, στα πλάνα που μετέδωσε το Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ο νεαρός μιλούσε σπαστά ελληνικά. Αυτή την περιγραφή έδωσε ο ανιψιός του θύματος, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού.

«Εγώ, μόλις πυροβόλησε το θείο μου, πρόλαβα να τρέξω γρήγορα και να φύγω από τη ρεσεψιόν. Πέρασα μπροστά από τον επιστάτη μας. Τον άφησα πίσω μου και ο δολοφόνος τον πυροβόλησε», είπε ο ανιψιός του θύματος.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του αρχιτέκτονα, καθώς υπήρχαν άτομα που διεκδικούσαν την περιουσία του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόσφατα είχε αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη και ένα συγγενικό του πρόσωπο.