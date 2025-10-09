Σοκ από την βάναυση κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της – «Ήταν αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι»

0

Στον ανακριτή για κακούργημα ο άνδρας

Αδιανόητες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την κακοποίηση μιας 39χρονης εγκύου, η οποία ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον σύζυγό της, χρησιμοποιώντας ακόμη και πιρούνι (!). Οι γιατροί δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ήρθε στο νοσοκομείο αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπό της από πιρούνι. Είπε ότι είναι από τον σύζυγό της. Τα μάτια της ήταν πολύ άσχημα, γιατί το πιρούνι την χτύπησε και στην περιοχή των ματιών», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος στο Action 24.

«Οι γιατροί ως όφειλαν ειδοποίησαν την αστυνομία. Τώρα νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη αστυνομικών. Χτες έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δίνουμε μάχη για να καταφέρουμε να έχει την όρασή της η γυναίκα», σημείωσε.

Όπως τόνισε: «Είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, πώς μπορεί να συμπεριφέρονται με τέτοια σκληρότητα... Αυτό μας ξεπερνάει, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Η γυναίκα από τη Γεωργία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπως επιβεβαίωσε ο γραμματέας του σωματείου εργαζομένων, Γιάννης Πλαγιαννάκος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, εκτός από τραύματα στο πρόσωπο και τα μάτια από το πιρούνι, η 39χρονη φέρει και δαγκώματα στα χέρια.

Ο κ. Πλαγιαννάκος ανέφερε στον Alpha ότι μετά τα χθεσινά χειρουργεία η γυναίκα «μπορεί να βλέπει κάπως από το αριστερό μάτι, αλλά το δεξί παραμένει ακόμη κλειστό».

Ο Γεωργιανός σύζυγος της γυναίκας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΑΤ Ψυχικού. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

