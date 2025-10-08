Συνελήφθη ο 43χρονος που χτύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγο του – «Μάχη» για να μην χάσει την όραση της

0

Η 39χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 39χρονη έγκυος από την Γεωργία από τον 43χρονο ομοεθνή σύζυγο της.

Ειδικότερα, η γυναίκα τα ξημερώματα της Τρίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα πιρούνι. Όπως κατήγγειλε η 39χρονη, που διανύει το δεύτερο μήνα εγκυμοσύνης, τα τραύματα προκλήθηκαν από επίθεση του 43χρονου συζύγου της.

Το προσωπικό του νοσοκομείου ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.

Η 39χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια, σε μια προσπάθεια να σωθεί η όρασή της, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, το έμβρυο δεν διατρέχει κίνδυνο.