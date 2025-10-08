Πάνος Ρούτσι: Από το εξωτερικό οι τεχνικοί μας σύμβουλοι – Στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα πια με αυτά που έχουμε δει

0

Για δικαίωση και μεγάλη έκανε ο λόγος ο Πάνος Ρούτσι, μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε στο αίτημά του για την εκταφή του γιου του, που πέθανε στην τραγωδία των Τεμπών το 2023.

Ο χαροκαμένος πατέρας, μάλιστα, αποκάλυψε στην εκπομπή «Live News» πως οι επιστήμονες που θα ορίσει θα είναι από το εξωτερικό, ενώ στο εξωτερικό θα σταλούν και τα δείγματα μετά την εκταφή.

«Αναβλήθηκε η εκταφή που ήταν για αύριο, γιατί έχουμε ορίσει δικούς μας τεχνικούς συμβούλους, περιμένουμε να συνεννοηθούμε πότε θα έρθουν και θα οριστεί άλλη ημερομηνία. Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι θα είναι από το εξωτερικό. Κάναμε αυτή την επιλογή γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα πια, με αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει.

Ήταν επιλογή μας, το θέλαμε να είναι από το εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή που θα γίνει όλη η διαδικασία, θέλουμε να είναι ο δικός μας πραγματογνώμονας και θα γίνει κανονικά, όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος. Όλα τα δείγματα θα τα στείλουμε στο εξωτερικό», είπε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έκανε 23 μέρες απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να δικαιωθούν τα αιτήματά του και τόνισε:

«Χθες ήταν μια μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μια μάχη, αλλά έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Θα πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί η κυβέρνηση. Πάμε βήμα βήμα, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου».