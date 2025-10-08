Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του Ντένη Ρούτσι – Θα σταλεί έγγραφο με νέα ημερομηνία

0

Η οικογένεια θα μπορεί να ορίσει τεχνικό σύμβουλο ιατροδικαστή

Από την Αστυνομία αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένη Ρούτσι, καθώς με βάση τη νέα παραγγελία στην διαδικασία θα παρίσταται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Τις επόμενες μέρες θα σταλεί νέο έγγραφο από την αστυνομία, στο οποίο θα ζητείται από την οικογένεια του Πάνου Ρούτσι να ορίσει ποιες ακριβώς εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα δε, με την προκαταρκτική, η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Το πότε θα γίνει θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.