Φωτιά σε ταβέρνα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κοντά στον Λέντα του Δήμου Γόρτυνας

0

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες που έφτασαν με 9 οχήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς σε συγκρότημα με ταβέρνα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην παραλία Πετράκη, κοντά στον Λέντα του Δήμου Γόρτυνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες που έφτασαν με 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντικά και πολίτες της περιοχής.

Στο συγκρότημα φέρεται να έχουν προκληθεί σοβαρές καταστροφές, ενώ στο σημείο ήδη βρίσκονται στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Π.Υ προκειμένου να αποφανθούν για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.