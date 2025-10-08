Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι – Έχουν τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι, δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος

0

Τα αίτια του συμβάντος διερευνά η Πολεμική Αεροπορία

Διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF της Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε λίγο πριν τις 12:00 μέσα στο αεροδρόμιο του Τατοΐου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη φάση της απογείωσης έσπασε κομμάτι του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να βγει εκτός διαδρόμου και να υποστεί ζημιές.

Τα μέλη του πληρώματος, δύο πιλότοι, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Οι δύο πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του συμβάντος, το οποίο διερευνά η Πολεμική Αεροπορία.