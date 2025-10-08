Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου: Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει έναν μαυροντυμένο άνδρα να πετάει μια χαρτοσακούλα

0

Νέα στοιχεία προκύπτουν για την έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο «Jacky.O.», στην οδό Μιχαλακοπούλου. Οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχουν καταγράψει έναν μαυροντυμένο άνδρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να πετάει μια χαρτοσακούλα προς η είσοδο της Jacky.O. και στη συνέχεια να φεύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα κινούνταν ύποπτα έξω από την επιχείρηση λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Στον χώρο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ φθορές υπέστη κι ένα σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση ΙΧ αυτοκίνητο.

Το ΤΕΕΜ έχει συλλέξει υπολείμματα προκειμένου εξετάσει το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού, αλλά και της ύλης που χρησιμοποιήθηκε. Εκτιμάται πως πιθανότητα ήταν δυναμίτιδα με κάποιο βραδύκαυστο φυτίλι, κάτι που θα ξεκαθαρίσει σήμερα.

Τέλος, το «ελληνικό FBI» θα εξετάσει και τον ιδιοκτήτη της ιστορικής ντισκοτέκ για το εάν είχε δεχθεί απειλές από ανθρώπους της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας, καθώς εκεί παραπέμπει ο τρόπος δράσης.