Ισχυρή έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στην Μιχαλακοπούλου – Δείτε φωτογραφίες

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής

Μεγάλη αναστάστωση προκλήθηκε στα Ιλίσια λίγο μετά τις 22:00 από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O στην Μιχαλακοπούλου, πολύ κοντά στη συμβολή με την οδό Χατζηγιάννη Μέξη.

Έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ)

Ευτυχώς, το κατάστημα ήταν κλειστό, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Ο θόρυβος όμως ήταν εκκωφαντικός, ενώ ζημιές έχει υποστεί κι ένα ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε πολύ κοντινή απόσταση. Από την έκρηξη δεν υπήρξε εστία φωτιάς, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις που αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που να έχουν καταγράψει τις κινήσεις του άγνωστου δράστη.

Δείτε φωτογραφίες: