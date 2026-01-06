Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από έκρηξη αερίου στην Τβερ της Ρωσίας

0

Ερευνώνται τα αίτια

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από έκρηξη αερίου σε πολυκατοικία στην Τβερ, στη δυτική Ρωσία, όπως ανέφεραν σήμερα οι περιφερειακές αρχές που είχαν αποδώσει αρχικά το συμβάν σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος.

«Τα πρώτα ευρήματα των ειδικών [δείχνουν] ότι πρόκειται για έκρηξη που οφείλεται σε οικιακό αέριο», δήλωσε στο Telegram ο Βιτάλι Κορόλεφ, ο περιφερειάρχης της Τβερ.

«Πιστέψαμε αρχικά πως ήταν μια έκρηξη που προκλήθηκε από τα συντρίμμια drone καθώς μέτρα ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ εκείνη την ώρα», συνέχισε.

Απαντώντας στους καθημερινούς βομβαρδισμούς στο στόχαστρο των οποίων τίθεται το έδαφός της εδώ και τέσσερα σχεδόν χρόνια, η Ουκρανία στέλνει δεκάδες drones κάθε νύχτα προς τη ρωσική επικράτεια, επικεντρώνοντας τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές που επιτρέπουν στη Μόσχα να χρηματοδοτεί την επίθεσή της, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν 129 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, έξι από τα drones καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια Τβερ, η ομώνυμη πρωτεύουσα της οποίας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μόσχας.