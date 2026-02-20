«Έρχονται» ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα για τη φονική έκρηξη στην «Βιολάντα»

0

Τι υποστήριξε ο αρμόδιος μηχανικός για τους υπόγειους χώρους - Αίτηση αποφυλάκισης από τον ιδιοκτήτη

Τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν ότι η ύποπτη μυρωδιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα ήταν κοινό μυστικό, μόνο που οι επικεφαλής υποβάθμιζαν την προέλευσή της. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο θάνατος 5 γυναικών με βασανιστικό τρόπο, έπειτα από την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασα. Ωστόσο, οι συνήγοροι του ιδιοκτήτη θα καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, θεωρώντας ότι είναι υπερβολικό το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Παράλληλα, μια σειρά από παραλείψεις, δομικές παρατυπίες και κρίσιμα κενά ασφαλείας έρχονται στο φως της δημοσιότητας, συνθέτοντας το παζλ των λαθών που φαίνεται να οδήγησαν στη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν πως ήδη από τον Ιούλιο του 2025 είχαν εντοπιστεί σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν τις αποστάσεις των δεξαμενών, την αντοχή του δικτύου και την ακαταλληλότητα των υλικών κατασκευής. Παρά το γεγονός ότι για τη διόρθωση αυτών των προβλημάτων είχε προϋπολογιστεί ένα κόστος ύψους 32.000 ευρώ, η ιδιοκτησία φέρεται να ζήτησε καλύτερη τιμή, με αποτέλεσμα την κατάθεση νέας, μειωμένης προσφοράς στα 22.300 ευρώ, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο διαπίστωσε πως το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν χωρίς να είναι συνδεδεμένο. Η συγκεκριμένη συσκευή είχε ως κρίσιμο ρόλο να διακόπτει αυτόματα την παροχή σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπήρχαν και οι απαραίτητοι ανιχνευτές αερίου στο σημείο. Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κατάθεση πολιτικού μηχανικού, ο οποίος φέρεται να είχε ρωτήσει τον ιδιοκτήτη για την ανάγκη πολεοδομικής τακτοποίησης υπόγειου χώρου, λαμβάνοντας ωστόσο αρνητική απάντηση. Σύμφωνα με τον μηχανικό, οι υπεύθυνοι του ανέφεραν πως επρόκειτο για έναν χώρο που έμεινε αμπάζωτος κατά την κατασκευή, δεν είχε λειτουργική αξία και δεν διέθετε καν ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, έρχεται σε σύγκρουση με τη μαρτυρία εργαζομένου του εργοστασίου, ο οποίος υποστήριξε ότι στο κτίριο Β, ακριβώς κάτω από τον χώρο όπου εργάζονταν οι άτυχες γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, υπήρχε μια αποθήκη με μηχάνημα καθαρισμού νερού. Το εν λόγω μηχάνημα ήταν συνδεδεμένο στο ρεύμα, παρείχε νερό υπό πίεση σε όλες τις εγκαταστάσεις και ο χειρισμός του γινόταν από τον υδραυλικό της μονάδας. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται πλέον εξονυχιστικά από τον ανακριτή, ο οποίος μελετά τη δικογραφία και την απολογία του προσωρινά κρατούμενου ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν άμεσα αν θα προχωρήσουν σε νέο κύκλο καταθέσεων μαρτύρων ή αν θα ζητηθεί από την εισαγγελέα η άσκηση νέων ποινικών διώξεων σε βάρος τρίτων προσώπων που μπορεί να φέρουν ευθύνη. Την ίδια στιγμή, οι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη ετοιμάζονται να καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αιτούμενοι την αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.