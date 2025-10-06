Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης

0

Μετά τις πληροφορίες ότι αναμένεται να γίνει δεκτή η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι

Στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κατατέθηκε σήμερα από την Μαρία Καρυστιανού νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης, η οποία σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πρόκειται για το τρίτο αίτημα εκταφής που καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού και το οποίο έγινε μετά τις πληροφορίες από δικαστικούς κύκλους στη Λάρισα ότι αναμένεται να γίνει δεκτή η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, γιου του Ρούτσι, να διευρυνθεί δηλαδή η παραγγελία του αιτήματος για εκταφή και πέραν του DNA.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως μέσα στην ημέρα αναμένονται εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, το οποίο έχει υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του 22χρονου γιού του, Ντένις, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ικανοποιηθεί εν μέρει το αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού για εξετάσεις ταυτοποποίησης DNA, με σχετική παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας. Μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας στο Σύνταγμα το αίτημά του για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται πώς θα γίνει δεκτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται από τις δικαστικές Αρχές η δυνατότητα της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου η Μαρία Καρυστιανού είχε καταθέσει αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου στα Τέμπη.