«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς – Ξεσήκωσε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες του

Παρά τον βροχερό καιρό, η θερμοκρασία στο Παναθηναϊκό Στάδιο «χτύπησε» κόκκινο

Ουρές κόσμου σχηματίστηκαν από τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου στο Καλλιμάρμαρο, για τη μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς.

Φορώντας κόκκινα ρούχα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό και έκανε την ατμόσφαιρα να πάρει «φωτιά», ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες του.

Παρά τον βροχερό καιρό, η θερμοκρασία στο Παναθηναϊκό Στάδιο ανέβηκε και «χτύπησε» κόκκινο.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ήρθε στην Ελλάδα με μια δική του παραγωγή ενώ ο ίδιος, έφτασε από νωρίς στο χώρο, με γυαλιά και καπέλο, ένα κίτρινο καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες, χαιρετώντας τους θαυμαστές του.

Το πρόγραμμα της συναυλίας, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23.30 περιλάμβανε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του διάσημου τραγουδιστή.

Ο σταρ χαιρέτησε το ελληνικό κοινό και ξεκίνησε ένα σόου υπερπαραγωγή, ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του παγκοσμίως.

Ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές, πολλοί ήταν και οι Έλληνες celebrities που έδωσαν το «παρών» για να χορέψουν και να διασκεδάσουν στους ρυθμούς των μεγάλων επιτυχιών του. Μεταξύ των επωνύμων που εντοπίστηκαν στις κερκίδες ήταν η Ζέτα Δούκα, ο Νίκος Μουτσινάς, ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Νίκος Κουρής, η Μαρία Σολωμού και πολλά άλλα γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.