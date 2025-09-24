Οι τιμές των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

0

Δείτε αναλυτικά την κάτοψη του σταδίου

Η γενική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου 2026, αργεί λίγο ακόμα, αλλά τα εισιτήρια για το fan club του θρυλικού heavy metal συγκροτήματος είναι διαθέσιμα από την Τρίτη και αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε πλέον τις τιμές με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπο το ευρύ κοινό.

Στα 86 ευρώ ξεκινούν τα φθηνότερα εισιτήρια για τα πιο απομακρυσμένα διαζώματα λοιπόν, ενώ τα ακριβότερα τιμολογούνται στα 178. Τα εισιτήρια της αρένας, που δεν είναι χωρισμένη, θα κοστίζουν 103,50 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά το fan club, σειρά παίρνουν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions (η εγγραφή είναι δωρεάν), ενώ η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Iron Maiden - Τιμές εισιτηρίων ΟΑΚΑ 2026:

PL1: 178,25 ευρώ

PL2: 143 ευρώ

PL3: 103,50 ευρώ

PL4: 98 ευρώ

PL5: 92 ευρώ

PL6: 86,25 ευρώ

Στο πρώτο στάδιο, θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια όσοι έχουν γραφτεί στο fan club των Iron Maiden, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. Μπορείτε να γραφτείτε από την επίσημη ιστοσελίδα του συγκροτήματος ΕΔΩ, με κόστος 31 ευρώ.

Στο δεύτερο στάδιο, σειρά παίρνουν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου όσοι έχουν γραφτεί στο newsletter της High Priority (subscribe ΕΔΩ).

Τα εισιτήρια γενικής προπώλησης θα είναι διαθέσιμα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ μέσω της ticketmaster.gr