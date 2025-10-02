«Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ριάλιτι σόου της τηλεόρασης» ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι

0

Τι είπε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

Στη διαφθορά αλλά και στις ανοικτές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο 3ο Τελωνείο Πειραιά, στο Πέραμα.

Ο χώρος επελέγη για να υπογραμμίσει την επιτυχία των Αρχών στην εξάρθρωση του δικτύου εγκληματικής απάτης με υποτιμημένες εισαγωγές από την Κίνα, μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Καλυψώ» που ήταν και ο αρχικός λόγος της επίσκεψής της.

Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος, ήταν το μήνυμα της κ. Κοβέσι η οποία υπεραμύνθηκε της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σημειώνοντας πως πρόκειται για έναν θεσμό που ήρθε για να μείνει, «παρά τους εκφοβισμούς».

«Έχω πολλές απειλές αλλά δεν μιλώ γι’ αυτές δημοσίως», ανέφερε.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε πως η διαφθορά δεν βρίσκεται μόνο στην Ελλάδα αλλά «δυστυχώς υπάρχει παντού».

«Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μιλώντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Κοβέσι τόνισε πως για χρόνια υπεξαιρούνταν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διατεθούν σε βίλες και πολυτελή οχήματα και όχι στους αγρότες που τα δικαιούνται.

«Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν χρήματα, το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού» τόνισε προσθέτοντας πως «Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία», και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τους εθνικούς εισαγγελείς, τους οποίους χαρακτήρισε άριστους και θαρραλέους. «Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού» και πρόσθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ σε συνεργασία με το εθνικό κλιμάκιο και τις ελληνικές αρχές».

«Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε αυτή την κατάσταση… Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ριάλιτι σόου της τηλεόρασης. Μην βάζετε τους μάρτυρες (σ.σ. των υποθέσεων) να μιλούν στην τηλεόραση», είπε και τόνισε: «Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ τους πάντες όσους έχουν τέτοιους σκοπούς να το ξανασκεφτούν. Είμαι περήφανη για το γραφείο των Ελλήνων ευρωπαίων εισαγγελέων».

«Αλλάξαμε τους κανόνες του παιχνιδιού» ανέφερε απευθυνόμενη σε εκείνους που έχουν πρόθεση να παρανομήσουν.

Αναφερόμενη στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, για τον οποίο έχει διατυπώσει τη θέση πως πρέπει να αναθεωρηθεί, η κ. Κοβέσι σημείωσε πως δεν είναι χαρούμενη για την ύπαρξή του και απεύθυνε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. «Δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα για ένα μέρος, όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί…. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή την πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη» τόνισε προσθέτοντας πως αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

«Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα. Μετά τη χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή. Αλλάξτε το σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά» ανέφερε.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου