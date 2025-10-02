Προειδοποίηση του 112 για την κακοκαιρία στη Λακωνία

0

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τα νησιά του Ιουνίου

Ισχυρή κακοκαιρία χτυπά περιοχές της χώρας μας, με το 112 να προειδοποιεί τους κατοίκους της Λακωνίας για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στην προειδοποίηση.

— 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

Η επέλαση της έντονης κακοκαιρίας ξεκίνησε από το βράδυ της Τετάρτης 1/10, καθώς ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τα νησιά του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας.