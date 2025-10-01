Ένορκη Διοικητική Εξέταση στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών για το κοριτσάκι που έφυγε και βγήκε στην Αχαρνών

0

Συνελήφθη μία δασκάλα

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών, χθες, Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, ένα παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, που ήταν στο σημείο, την ώρα που οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά τους και έφυγε μόνο του περπατώντας, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Αγίου Παντελεήμονα, όπου την παρέλαβε η μητέρα της, ενώ αμέσως μετά αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν την 29χρονη νηπιαγωγό.