Ρωσική επίθεση με drones σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο: Τουλάχιστον επτά νεκροί, ανάμεσα τους δύο παιδιά – Οργή Ζελένσκι

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επίθεση με drones σε νηπιαγωγείο στην περιοχή του Χαρκόβου εξαπέλυσαν το πρωί της Τετάρτης οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους.
«Υπήρξε άμεσο χτύπημα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην περιοχή Kholodnoyarkiy του Χαρκόβου. Ξέσπασε φωτιά» δήλωσε ο δήμαρχος, Ihor Terekhov, σε ανακοίνωση του.
Tουλάχιστον επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν.
Ένα νηπιαγωγείο χτυπήθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο Κίεβο, σε μια σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποδεικνύουν ότι η Μόσχα δεν έχει υποστεί επαρκή πίεση όσον αφορά τον συνεχιζόμενο πόλεμο.
«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε έναν παιδικό σταθμό. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο αυθάδης. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι ληστές και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία», δήλωσε ο Ζελένσκι.
«Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Όλα τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά από αυτά παρουσιάζουν οξεία αντίδραση στο στρες» πρόσθεσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τουλάχιστον 27 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αναφέρθηκαν ως τραυματίες, σύμφωνα με το BBC.
Tο ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη εκδώσει δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις στο Χάρκοβο.