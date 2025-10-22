Ρωσική επίθεση με drones σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο: Τουλάχιστον επτά νεκροί, ανάμεσα τους δύο παιδιά – Οργή Ζελένσκι

0

Επίθεση με drones σε νηπιαγωγείο στην περιοχή του Χαρκόβου εξαπέλυσαν το πρωί της Τετάρτης οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Υπήρξε άμεσο χτύπημα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην περιοχή Kholodnoyarkiy του Χαρκόβου. Ξέσπασε φωτιά» δήλωσε ο δήμαρχος, Ihor Terekhov, σε ανακοίνωση του.

First moments after the Russian attack on a daycare in Kharkiv. Kids crying for their moms, rescuers and civilians rushing to get them out of the building...

Heartbreaking. https://t.co/i7zaxYoCBK pic.twitter.com/g3UJaDf87t — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 22, 2025

Tουλάχιστον επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Ένα νηπιαγωγείο χτυπήθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο Κίεβο, σε μια σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποδεικνύουν ότι η Μόσχα δεν έχει υποστεί επαρκή πίεση όσον αφορά τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε έναν παιδικό σταθμό. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο αυθάδης. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι ληστές και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Όλα τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά από αυτά παρουσιάζουν οξεία αντίδραση στο στρες» πρόσθεσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τουλάχιστον 27 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αναφέρθηκαν ως τραυματίες, σύμφωνα με το BBC.

Nightmarish horrors in Ukraine are turning from night to day. russian terrorists just struck a kindergarten in Kharkiv. Children are wounded — russian terror knows no bounds. pic.twitter.com/AEIbjFylDV — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 22, 2025

Tο ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη εκδώσει δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις στο Χάρκοβο.

Russians have just targted a kindergarten in Kharkiv. Russians are worse than Putin's whore mother. pic.twitter.com/9w6vULxTzm — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 22, 2025