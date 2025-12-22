Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Μαχαιρώθηκαν δύο άτομα

0

Σήμανε συναγερμός στις αρχές στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ένας ανήλικος από τη Ρωσία και ένας Αλβανός ενώ αναζητείται ο δράστης.

Ο ένας εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στην κoιλιακή χώρα, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Περίπου στις 7.30 το απόγευμα ενημερώθηκε η αστυνομία από περίοικους ότι στην οδό Αχαρνών 271 καθώς και στον αριθμό 306 βρίσκονταν οι δύο τραυματίες, «στη μέση του δρόμου».