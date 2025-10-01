Σύντομη συνάντηση της Κοβέσι με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

0

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζήτησε αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων

Μετά την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαικής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι είχε μια σύντομη συνάντηση και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κ. Κοβέση κατά τη διάρκεια της συνάντησης της με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό η οποία διήρκησε περίπου 15 λεπτά ζήτησε αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει νωρίτερα και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Παράλληλα, η κ. Κοβέσι ανέφερε ότι προτίθεται να ανανεώσει την απόσπαση (θητεία) ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει το επόμενο διάστημα, εκφράζοντας την άποψη ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνη της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δικαίωμα πειθαρχικού για πιθανές αρνητικές ενέργειες ή συμπεριφορές των Ελλήνων ευρώ εισαγγελέων.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση της με τον Γιώργο Φλωρίδη η κ. Κοβέσι , μεταξύ άλλων, φέρεται να έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να σημειώνει πως ο πρωθυπουργός έχει, ήδη, ανακοινώσει την αναθεώρηση του.

