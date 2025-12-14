Επτά κακουργήματα προσάπτει η Ευρωπαία Εισαγγελέας στους κατηγορούμενους από την Κρήτη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

0

Θεωρεί ότι λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση

Επτά κακουργήματα περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας σε βάρος των εμπλεκομένων στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την Κρήτη που επί σειρά ετών λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αδικήματα που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι αφορούν:

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

- Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

- Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, από κοινού

- 'Αμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση

- Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου

- Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί στην Ευελπίδων για να περάσουν από το γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, φέρονται να μην αποδέχονται τις κατηγορίες.