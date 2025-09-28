Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού του «Blue Star Χίος»

0

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης τελέστηκε στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό, που η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με δάκρυα και σιωπηλή οδύνη να κυριαρχούν, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα τόσο νέο παιδί έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά.

Η Δροσιά και ολόκληρη η Εύβοια πενθούν για τον χαμό του 20χρονου, ενώ τα λόγια φαίνονται φτωχά μπροστά στον πόνο της οικογένειας.

Πως έγινε το δυστύχημα

Ο 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Άγνωστο ακόμα πώς, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα ο άτυχος Τάσος εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο θώρακας του 20χρονου συνεθλίβη από τη βαριά πόρτα.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Δεκάδες ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: Υπήρχε επαρκής εκπαίδευση του 20χρονου για τον χειρισμό των μηχανημάτων;

“Περνάει ένα διάστημα που ο κάθε εργαζόμενος που πρέπει να εξοικειωθεί με τα μηχανήματα με τις εξόδους διαφυγής με τις υδατοστεγείς πόρτες”, είπε ο πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Άγγελος Γαλανόπουλος.

Λειτουργούσαν οι ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις;

“Οτιδήποτε κινείται και περνάει ανάβει ένας φανός και γίνεται και ένας έντονος θόρυβος σαν ήχος για να δηλώσει ότι υπάρχει επικινδυνότητα – ανοίγει κλείνει η πόρτα”, προσθέτει ο κ. Βάλλης.

Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας;

“Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το πώς εξοικειώνονται νέοι συνάδελφοι στα μηχανήματα”, πρόσθεσε ο κ. Γαλανόπουλος.

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λόγους ασφαλείας το σύστημα κλειδώματος ελέγχεται από τη γέφυρα.