Απεργούν στις 6 Φεβρουαρίου οι λιμενεργάτες

0

Συγκεντρώσεις στα λιμάνια Πειραιά και Ελευσίνας

Συγκεντρώσεις στα λιμάνια Πειραιά και Ελευσίνας θα πραγματοποιήσουν οι λιμενεργάτες στις 6/2 λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν για την ίδια μέρα τα εργατικά κέντρα των συγκεκριμένων περιοχών και η ΑΔΕΔΥ για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά που καλεί σε συγκέντρωση την Παρασκευή 6/2 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στις 10.30πμ, αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Χαιρετίζουμε την κοινή μέρα δράσης του Διεθνούς Συντονισμού των λιμενεργατών με σύνθημα "Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο", που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου, στον οποίο συμμετέχει το σωματείο μέλος μας ΕΝΕΔΕΠ, μαζί με λιμενεργάτες από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Χώρα των Βάσκων, το Μαρόκο.

Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ εργατικών «ατυχημάτων»- εργοδοτικών εγκλημάτων, με πάνω από 200 θανάτους συναδέλφων που δεν ξαναγύρισαν σπίτι τους. Αυτή η πολιτική έχει πετσοκόψει το εισόδημά μας, έχει εκτινάξει την ακρίβεια στα ύψη στα προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στα ενοίκια», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12/01/2026, καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία ηρώων στην Ελευσίνα στις 10.30πμ και αναφέρει πως κηρύσσεται «24ωρη Πανθριασιακή Απεργία στις 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 10:30π.μ στην Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας για τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία».

Μεταξύ άλλων ζητούν:

Την μεταφορά και την λειτουργία του Λιμανιού της Ελευσίνας με όρους ασφάλειας, διαφάνειας και σεβασμό στο περιβάλλον, στα εργασιακά δικαιώματα, καθώς και την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του.

Την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την προστασία των εργαζομένων.

Την άμεση στελέχωση και ενίσχυση της Κοινωνικής Επιθεώρησης Ελευσίνας, ώστε να επιτελεί ουσιαστικά τον ελεγκτικό της ρόλο.

Όπως αναφέρουν τα συνεχιζόμενα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, που αναδεικνύουν την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και καλούν σε μαζική συμμετοχή.

Από την πλευρά του το Συνδικάτο Μετάλλου νομού Αττικής και εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας Ελλάδας, τονίζει: «Όχι στη μετατροπή των χώρων δουλειάς σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες – Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε κάθε χώρο του κλάδου με αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, ενάντια στα εξαντλητικά ωράρια, το 13ωρο και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ένταξη του κλάδου στα ΒΑΕ.

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Καλούμε τους εργαζόμενους της περιοχής να ενώσουν αγωνιστικά τη φωνή τους, μετέχοντας στην 24ωρη απεργία στις 6 Φεβρουαρίου, ημέρα κοινής δράσης των λιμενεργατών σε Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, χώρα των Βάσκων, Μαρόκο ενάντια στην αξιοποίηση των λιμανιών για ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στους διαρκώς οξυνόμενους ανταγωνισμούς μεταξύ ΗΠΑ και των συμμάχων τους και Κίνας – Ρωσίας για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόμων μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και πρώτων υλών.

Καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν την ίδια μέρα, στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουν τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της περιοχής».