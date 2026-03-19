Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική λόγω απεργίας

Στην περιφέρεια βγήκαν στους δρόμους

Συνεχίζουν και σήμερα, Πέμπτη, τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις οι αυτοκινητιστές ταξί στην Αττική, δηλώνοντας πως ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους, αντιδρώντας στις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.

Ωστόσο, τα ταξί της περιφέρειας κυκλοφορούν κανονικά από σήμερα, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί να δηλώνει πως την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ανακοινωθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου θα υπάρξει οργάνωση και καθολική κάθοδος των σωματείων όλης της χώρας στη Βουλή.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), «ο δίκαιος αγώνας συνεχίζεται και για σήμερα οργανώνεται συγκέντρωση στις 10.30 π.μ., με τα ταξί να δίνουν ραντεβού στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και με την οδό Αντιγόνης, με μέτωπο προς τη Λεωφόρο Κηφισού και πορεία προς το αεροδρόμιο».

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής απεργούν έως και το Σάββατο στις 6 το πρωί και προαναγγέλουν επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες και την επόμενη εβδομάδα, που θα τεθεί το νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στους δρόμους της περιφέρειας τα ταξί

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί σε χθεσινή ανακοίνωσή της προς τα σωματεία-μέλη της, δηλώνει πως «η πανελλαδική απεργία ισχύει έως τις 05.00 το πρωί (σήμερα Πέμπτη), όμως στηρίζουμε και θα συνεχιστεί στην Αθήνα και αύριο».

Αναφέρει, επίσης, πως «η ψήφιση του νομοσχεδίου, θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ανακοινωθεί θα υπάρξει οργάνωση και καθολική κάθοδος των Σωματείων όλης της χώρας στη Βουλή.

Τα υπόλοιπα Σωματεία θα ετοιμαστούμε για τις ημέρες της ψήφισης όπου θα υπάρξουν σύντομα νέες ανακοινώσεις. Ο κλάδος είναι ανάστατος και δεν θα ηρεμήσει αν δεν δικαιωθεί».