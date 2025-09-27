Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα και 4 τραυματίες στην Μεταμόρφωση

0

Στην διαμάχη ενεπλάκησαν τουλάχιστον 20 άτομα

Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά την διάρκεια συμπλοκής σε εκδήλωση, που πραγματοποιούνταν στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου στη Μεταμόρφωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 2:30 συνεπλάκησαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τουλάχιστον 20 άτομα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΚΑΤ τρεις Αλβανοί πολίτες και ένας Έλληνας: από αιχμηρό αντικείμενο.

Τραυματίστηκε ένας 26χρονος Αλβανός στα πλευρά και στο θώρακα, καθώς και οι δύο 25χρονοι ομοεθνείς του, ο ένας στο θώρακα και τη μασχάλη και ο άλλος -από μαχαίρι- στα άνω άκρα και στον θώρακα, ενώ ο 25χρονος Έλληνας έφερε τραύματα -από μαχαίρι- στη μέση.