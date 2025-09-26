Τροποποιείται εκ νέου το δρομολόγιο της λεωφορειακής γραμμής 5 του ΟΑΣ Θεσσαλονίκης

0

Κατά το χρονικό διάστημα των οδικών έργων στον δήμο Καλαμαριάς

Τροποποιείται εκ νέου το δρομολόγιο της λεωφορειακής γραμμής 5 του ΟΑΣΘ (Νέα Κρήνη – Βενιζέλου), κατά το χρονικό διάστημα των οδικών έργων στον δήμο Καλαμαριάς.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ, από αύριο 27 Σεπτεμβρίου , κατόπιν απόφασης του ΟΣΕΘ, από αύριο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, η διαδρομή της επιστροφής από Βενιζέλου προς Νέα Κρήνη θα είναι η εξής:

Τα λεωφορεία θα εισέρχονται κανονικά στην Νικολάου Πλαστήρα, στη συνέχεια θα στρίβουν στην Ερυθραίας, θα ξαναστρίβουν στην Κουντουριώτου και θα συνεχίζουν στην υφιστάμενη διαδρομή.

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά τη χρονική περίοδο της τροποποίησης θα δρομολογούνται 12μετρα λεωφορεία. Επιπλέον, από το πρόγραμμα της γραμμής καταργούνται προσωρινά οι στάσεις Πλάτανος και Αγία Παρασκευή, ενώ ιδρύεται προσωρινή στάση στην οδό Ερυθραίας 22.