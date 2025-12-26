Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης – Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

0

Επαγγελματικό το χτύπημα με εκρηκτικό μηχανισμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναζητούνται μέσα από κύκλους γνωστών ποινικών και τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές όχι μόνο στο τραπεζικό κατάστημα, αλλά και σε γειτονικά κτίρια.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το λεγόμενο «ελληνικό FBI», με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή. Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» το σημείο σπιθαμή προς σπιθαμή, αναζητώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται καρέ καρέ, προκειμένου να εντοπιστούν κινήσεις ή πρόσωπα που σχετίζονται με την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η συγκεκριμένη έκρηξη παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με εκείνη που είχε σημειωθεί πριν από μήνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου. Στο περιστατικό εκείνο είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη γυναίκα, ενώ την ευθύνη για το χτύπημα είχε αναλάβει άτομο έγκλειστο στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν «επαγγελματικός» και η τοποθέτησή του μια καλά σχεδιασμένη ενέργεια. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η εντολή για το χτύπημα δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Από τις κάμερες ασφαλείας εντοπίζεται ο δράστης να τοποθετεί και να πυροδοτεί τον μηχανισμό και στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.