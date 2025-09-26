Έφηβοι συνεπλάκησαν μέσα σε σχολείο στο Ηράκλειο – Στο νοσοκομείο ένας 12χρονος

0

Ο άλλος μαθητής έλαβε διήμερη αποβολή

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 12χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με έναν 13χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (25/9) το πρωί, μέσα στο σχολείο που φοιτούν οι δύο έφηβοι.

Αρχικά το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξέταση, στο νοσοκομείο.

Το επεισόδιο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία σημειώθηκε για ασήμαντο λόγο.

Σύμφωνα με το neakriti, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε διάλειμμα σε γυμνάσιο του δήμου Μινώα Πεδιάδος .

Δύο συμμαθητές της Α’ Τάξης που φέρονται να ήταν φίλοι μέχρι πρόσφατα διαπληκτίστηκαν για ασήμαντη αφορμή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 12χρονος τραυματίστηκε κάτω από το μάτι, παρουσιάζοντας οίδημα.

Αμέσως μεταφέρθηκε από τον διευθυντή του σχολείου στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα τραύματα ήταν επιπόλαια, και το παιδί επέστρεψε σπίτι του. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξέταση από ιατροδικαστή.

Ο 13χρονος συμμαθητής του, που συμμετείχε στη συμπλοκή, έλαβε διήμερη αποβολή.