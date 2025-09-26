Τέμπη: Σύντομα θα απαντηθούν τα αιτήματα για εκταφή των θυμάτων, ανακοινώνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

0

Στην τελική ευθεία για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης

Στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών βρίσκονται τα αιτήματα εκταφής των θυμάτων των Τεμπών και σύντομα θα δοθούν απαντήσεις, όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Σύμφωνα με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό τα «αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του ο κ. Τζαβέλλας αναφέρει:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Μαρία Ζαχαροπούλου