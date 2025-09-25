Σοκ στη Μεσαρά: Aδέρφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι

0

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τραυματισμένοι εντοπίστηκαν δύο άνδρες αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) σε περιοχή της Μεσαράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 29χρονο ελληνικής καταγωγής – και σύμφωνα με κάποιες πηγές πρόκειται για αδέρφια – οι οποίοι έφεραν τραύματα από μαχαίρι.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο, οι γιατροί εκεί έκριναν πως έπρεπε άμεσα να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα η Ελληνική Αστυνομία ερευνά το περιστατικό.

Ο τραυματισμός τους φέρεται να είναι αποτέλεσμα συμπλοκής με δύο άτομα ηλικίας 55 και 21 ετών με αφορμή πιθανότατα, κτηματικές διάφορες.