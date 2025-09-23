Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι στην Καλαμαριά

0

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά, σύμφωνα με το thestival.

Ο 38χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση. Η Αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.