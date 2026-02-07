Χαμός έξω από το ΑΠΘ: Επεισόδια με… καταιγισμό από μολότοφ – Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε

0

Έγιναν περισσότερες από 150 προσαγωγές από τις δυνάμεις της τάξης

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και να γίνουν περισσότερες από 150 προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, μεταξύ 02:00 και 02:30 μετά τα μεσάνυχτα, άτομα βγήκαν κατά ομάδες από το ΑΠΘ και προέβησαν σε ρίψη μεγάλου αριθμού μολότοφ εναντίων των αστυνομικών δυνάμεων, στο ύψος της οδού Γ' Σεπτεμβρίου.

Από τις ρίψεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο λαιμό και το πρόσωπο στο νοσοκομείο. Από τις αστυνομικές αρχές έγιναν περισσότερες από 150 προσαγωγές, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Λόγω των επεισοδίων για αρκετές ώρες έμεινε κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού προς τα δυτικά, προκειμένου να καθαριστεί.