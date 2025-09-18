Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια συναυλία στο ΟΑΚΑ το 2026

0

Στο πλαίσιο της περιοδείας «Run for your Lives» με την οποία γιορτάζουν τα 50 χρόνια τους

Οι Iron Maiden ξανά στην Ελλάδα! Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα ανοίγει την ευρωπαϊκή περιοδεία του με τίτλο «Run For Your Lives» με πρώτη στάση το ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου 2026.

Σημειώνεται πως το συγκρότημα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του.

Στην επίσημη ιστοσελίδα τους οι Iron Maiden έγραψαν:

«Οι αρχικές ευρωπαϊκές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω και περισσότερες συναυλίες σε φεστιβάλ θα ανακοινωθούν από τα ίδια τα φεστιβάλ παράλληλα με το ironmaiden.com. Είναι μια πολυάσχολη χρονιά, οπότε μετά από αυτό δεν θα υπάρξουν συναυλίες των Maiden το 2027.

Ο Στιβ Χάρις λέει: «Όλοι μας λατρεύουμε αυτή την περιοδεία RUN FOR YOUR LIVES. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, το set list είναι τέλειο για την 50ή επέτειο, η συναυλία είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη που έχουμε κάνει ποτέ και η ζήτηση για εισιτήρια ήταν απίστευτη, με σχεδόν όλες τις συναυλίες να είναι sold out και πάνω από ένα εκατομμύριο οπαδούς να τις παρακολουθούν. Έτσι, όλοι μας σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε μερικές ακόμα συναυλίες στην Ευρώπη πριν ξεκινήσουμε για άλλα μέρη του κόσμου αργότερα μέσα στο έτος.

Φυσικά, ο Σάιμον Ντόσον θα είναι και πάλι μαζί μας στα ντραμς, και τόσο αυτός όσο και όλη η μπάντα θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους οπαδούς μας για την υπέροχη υποδοχή που του επιφύλαξαν στο πρώτο σκέλος της περιοδείας.

Πάντα μας άρεσε να παίζουμε σε φεστιβάλ, ειδικά επειδή παίζουμε για κόσμο που δεν είναι εκεί μόνο για εμάς, και μας αρέσει αυτή η πρόκληση! Έτσι, αποφασίσαμε να επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερα μεγάλα Metal φεστιβάλ μπορούμε σε αυτή την περίοδο. Επιπλέον, θα παίξουμε σε στάδια στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, όπου δεν καταφέραμε να πάμε φέτος και πάντα μας άρεσε να παίζουμε για τους παθιασμένους οπαδούς εκεί.

Ο μάνατζερ Rod Smallwood σχολιάζει: «Μας εντυπωσίασε η εξαιρετικά θετική αντίδραση των οπαδών μας και των mainstream μέσων ενημέρωσης στο πρώτο σκέλος της περιοδείας μας Run For Your Lives. Γνωρίζαμε ότι είχαμε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό σόου, αλλά η ενέργεια όλων των οπαδών μας σε κάθε συναυλία που δώσαμε έγινε αντιληπτή από το συγκρότημα και νομίζω ότι όλοι ζήσαμε κάτι πραγματικά αξέχαστο, και αναμφισβήτητα την καλύτερη περιοδεία μας μέχρι σήμερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μας, τα φεστιβάλ έπαιξαν τεράστιο ρόλο, ξεκινώντας φυσικά με το Rock in Rio το 1985, καθώς μας έδωσαν τη δυνατότητα να παίξουμε μπροστά σε νέους οπαδούς και, ελπίζουμε, να τους μετατρέψουμε σε οπαδούς των Maiden, κάτι που, ελλείψει ραδιοφώνου ή mainstream μέσων ενημέρωσης, βοήθησε enormously να αυξήσουμε το κοινό μας. Έτσι, αυτή η περιοδεία, που βασίζεται στα περισσότερα από τα εξέχοντα Metal φεστιβάλ της Ευρώπης, είναι επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτά τα φεστιβάλ που έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στα πενήντα χρόνια… και συνεχίζουν… της ιστορίας των Iron Maiden».

Και συνεχίζει: «Εκτός από την Ανατολική Ευρώπη θα παίξουμε επίσης σε μερικά στάδια σε περιοχές που «χάσαμε» στη Γερμανία (Hannover), στη Γαλλία (Lyon-Décines) και στην Ιταλία, η τελευταία στο θρυλικό San Siro του Μιλάνου, έδρα της AC και της Inter Milan, και όπως μου είπαν, θα είμαστε η πρώτη Metal μπάντα που θα παίξει ποτέ εκεί. Είναι πάντα υπέροχο να κατακτούμε νέα εδάφη – ακόμα και μετά από τόσα χρόνια!!

Θα δείτε ότι το πρόγραμμα παρακάτω αναφέρει απλώς UK SHOW για τις 11 Ιουλίου και υπάρχει καλός λόγος για αυτό! Εργαζόμαστε πάνω σε κάτι πολύ ξεχωριστό για τους πιστούς Βρετανούς fans μας, με τα Eddie’s Dive Bar που λανσάραμε πέρσι… να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο οπότε μείνετε συντονισμένοι!

Οι fans θα παρατηρήσουν επίσης ότι θα παίξουμε ξανά στο Paris La Défense Arena τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, αφού ήδη παίξαμε δύο sold out βραδιές εκεί φέτος μπροστά σε 75.000 θεατές… αλλά υπάρχει καλός λόγος γι’ αυτό!

Ναι, ξέρουμε ότι το ζητούσατε, οπότε θα κινηματογραφήσουμε αυτό το ξεχωριστό show για εσάς και για την αιωνιότητα! Επιλέξαμε κλειστό στάδιο για να δείξουμε την παραγωγή με τον καλύτερο τρόπο και επίσης ένα σπουδαίο κοινό, κάτι που ξέρουμε ότι το Παρίσι ήταν και πάντα είναι για εμάς. Έτσι αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Παρίσι και ελπίζουμε οι fans εκεί να θέλουν ακόμα να μας δουν! Αυτή θα είναι η 31η μας συναυλία στο Παρίσι, καθώς πάντα υπήρχε κάτι ξεχωριστό από τότε που παίξαμε εκεί για πρώτη φορά με τους KISS το 1980!

Τέλος, ήταν πραγματικά ξεχωριστό να δούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των fans μας εκτίμησε και σεβάστηκε το αίτημά μας να περιορίσει δραστικά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους στις συναυλίες μας, ιδανικά κρατώντας τα στις τσέπες τους όλη την ώρα και ειδικά στις ζώνες ορθίων μπροστά από τη σκηνή. Υπήρξαν εξαιρέσεις σε μερικά μέρη δυστυχώς, αλλά συνολικά η κατανόηση και η συνεργασία των οπαδών μας έκαναν τεράστια διαφορά στην ατμόσφαιρα κάθε show και αύξησαν απίστευτα το level της απόλαυσης τόσο για τη μπάντα όσο και για το κοινό.

Πλέον ενθαρρύνουμε τους fans μας να το τηρήσουν ξανά σε όλες τις συναυλίες μας το 2026 και στο Παρίσι συγκεκριμένα θα συνεργαστούμε με την Yondr, την εταιρεία που δημιουργεί χώρους χωρίς τηλέφωνα όπου οι fans λαμβάνουν μια ασφαλή κλειδωμένη θήκη η οποία τους επιτρέπει να κρατούν το τηλέφωνό τους πάνω τους όλη την ώρα. Η εταιρεία θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία τελικά προς όφελος σας, των υπέροχων fans μας δηλαδή, μιας και έτσι κι εσείς είμαι βέβαιος ότι, όπως όλοι μας, δεν θέλετε να δείτε μια σειρά από οθόνες κινητών τηλεφώνων στο πλάνο. Επομένως, για να βοηθήσουμε το κινηματογραφικό μας συνεργείο, θα κάνουμε αυτόν τον τεράστιο χώρο στο La Défense εντελώς phone free με Yondr, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το show – και φυσικά όλοι εσείς στο κοινό – θα φαίνεστε όσο το δυνατόν πιο φανταστικοί στην κάμερα!

Στα υπόλοιπα venues ζητάμε από τους fans να κρατήσουν ξανά τα τηλέφωνά τους στις τσέπες και να απολαύσουν κάθε στιγμή της συναυλίας, αντί να σηκώνουν το τηλέφωνό τους στον αέρα προσπαθώντας ώστε να κινηματογραφήσουν ένα μέρος του με αποτέλεσμα να ενοχλούν όσους βρίσκονται γύρω τους. Έτσι, αν ένας λεγόμενος fan κοντά σας νομίζει ότι είναι ιδιαίτερος και κινηματογραφεί αυτό που εγωιστικά θέλει, παρακαλώ απλώς να του ζητήσετε πολύ ευγενικά φυσικά, να βάλει το τηλέφωνό του «εκεί που δεν λάμπει ο ήλιος! »

Και, όπως ανέφερα προηγουμένως, για όλους τους fans μας εκτός Ευρώπης, σε καμία περίπτωση δεν σας έχουμε ξεχάσει για αυτό έχουμε στα σκαριά μεγάλες ανακοινώσεις που έρχονται αργότερα για το 2026. Να είστε βέβαιοι ότι θα επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς το επόμενο έτος, πριν η μπάντα κάνει ένα καλά κερδισμένο διάλειμμα από τον δρόμο το 2027».

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της Αθήνας ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου μέσω του ironmaiden.com και της ticketmaster.gr.