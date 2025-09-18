Αναβολή στη δίκη του Γιάννη Μάλαμα – Κατηγορείται για βία και απειλές σε αστυνομικούς

0

To επεισόδιο στην πλατεία Μοναστηρακίου

Για τον Απρίλιο του 2026 αναβλήθηκε η δίκη του γιου του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννη, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, καθώς φέρεται να πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο με αστυνομικούς στην πλατεία Μοναστηρακίου. Η δίκη του 24χρονου, που επέλεξε να μην βρεθεί σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές, αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου του.

Ο νεαρός μουσικός κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή κατά υπαλλήλων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, εξύβριση και απειλή κατά συρροή.

Σύμφωνα με τις αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν ο 24χρονος, μαζί με ακόμα έναν φίλο του, επιτέθηκαν σε έναν οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στο σημείο εμφανίζονται να επιχείρησαν να ελέγξουν τους νεαρούς, αλλά ο Γιάννης Μάλαμας, σύμφωνα με την κατηγορία, φέρεται να αντιστάθηκε, να έβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε με δύο κουτουλιές έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 ΓΣΝΑ για τις πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.

Μαρία Ζαχαροπούλου