Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικούς – «Όταν βγω έξω, θα δείτε τι θα πάθετε»

Ο Γιάννης Μάλαμας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο τραγουδιστής, Γιάννης Μάλαμας, γιος του Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικούς. Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι απείλησε τους αστυνομικούς λέγοντας: «Όταν βγω έξω, θα δείτε τι θα πάθετε. Θα σας πετύχω εκτός υπηρεσίας και θα τα πούμε».

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σύμφωνα με τον οποίο αυτό κατήγγειλαν οι αστυνομικοί. «Το σημαντικότερο είναι οι δύο κουτουλιές που έριξε στον αστυνομικό, ο οποίος διακομίστηκε στο 401. Ευτυχώς, ο άνθρωπος δεν έχει κάτι χειρότερο, γιατί από μια κουτουλιά μπορεί να πάθεις σοβαρή ζημιά στον εγκέφαλο».

«Βλέπουμε τελευταία ότι υπάρχει μία επιθετικότητα γύρω μας. […] Χθες δύο ξυλοκόπησαν έναν οδηγό τρόλεϊ, επειδή δεν μπορούσε να στρίψει και πήρε την Αστυνομία. Πολλές φορές επιτίθενται και σε αστυνομικούς», επεσήμανε ο κ. Καλλιακμάνης, ο οποίος έκανε επίσης λόγο ακόμα και για κακουργηματική πράξη. «Προβλέπεται κάθειρξη μέχρι και πέντε ετών», ανέφερε.

«Εδώ φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός επιτέθηκε στους αστυνομικούς, γιατί θεώρησε ότι οι αστυνομικοί δίνουν το δίκαιο στον οδηγό ταξί», είπε ακόμη στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Το χρονικό

Ο 20χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, μετά από επεισόδιο στο οποίο πρωταγωνίστησε στην πλατεία Μοναστηρακίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 20χρονος, μαζί με ακόμα έναν φίλο του, επιτέθηκαν σε έναν οδηγό ταξί τον οποίο έβρισαν και φαίνεται ότι χτύπησαν το όχημά του. Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στο σημείο πήγαν στο μέρος των δύο νεαρών και επιχείρησαν να τους ελέγξουν, με τον Γιάννη Μάλαμα, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., να προβάλλει αντίσταση, να βρίζει και να χτυπά τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, δεν δίστασε να χτυπήσει ακόμα και με το κεφάλι, και συγκεκριμένα με δύο κουτουλιές, έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 ΓΣΝΑ για τις πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 20χρονος, όντας εκτός ελέγχου, απείλησε τους αστυνομικούς ότι μπορεί να τους κάνει κακό υπηρεσιακά.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας θα παραμείνει κρατούμενος στο ΑΤ Ακροπόλεως, που σχημάτισε τη σε βάρος του δικογραφία.