Σοκ και θλίψη στον ΑΝΤ1: Πέθανε εν ώρα εργασίας ο καμεραμάν του σταθμού, Γιώργος Παυλάκης

Εργαζόταν στο κανάλι εδώ και τρεις δεκαετίες - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Ένας από τους καλύτερους εικονολήπτες του ΑΝΤ1 έφυγε ξαφνικά από την ζωή. Πέθανε εν ώρα εργασίας ο Γιώργος Παυλάκης, ο οποίος που συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους δημοσιογράφους του σταθμού, σε γεγονότα που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Γιώργος Παυλάκης, ένας από τους πιο αγαπητούς συνεργάτες, έφυγε το μεσημέρι από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ, στη λίμνη του Μόρνου, με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε ήσυχα, υπηρετώντας την μεγάλη του αγάπη. Μάχιμος πάντα, σύντροφος και συνοδοιπόρος πολεμικός ανταποκριτής, ακούραστος μάρτυρας της ιστορίας σε φυσικές καταστροφές, μαζικές κινητοποιήσεις και επικίνδυνες αποστολές, πάντα για να καταγράφει, να αποκαλύπτει, να προάγει την αλήθεια.

Το τελευταίο του ρεπορτάζ έμελλε να αφορά την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου. Από τα χαράματα βρέθηκε στις επάλξεις και μέσα σε λίγες ώρες έστελνε στον ΑΝΤ1 ένα συγκλονιστικό αποκλειστικό ρεπορτάζ σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Φλαμή.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους.

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν πατέρας δύο παιδιών και καταγόταν από το Μεσολόγγι