Γιώργος Λιάγκας για την εκπομπή Αρναούτογλου: «Ήταν μια αναβολή από τη μεριά μου, αλλά μετά ειπώθηκαν πράγματα που με στεναχώρησαν»

«Δεν αρνήθηκα την πρόσκληση, ζήτησα από το κανάλι να πάω αργότερα»

Για την πρόσκληση που είχε δεχθεί και αποδεχθεί για το The 2night Show από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε για πρώτη φορά ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα στο Πρωινό.

«Ήσουν καλεσμένος σε εκπομπή του δικού μας καναλιού, δεν πήγες, έγινε ο χαμούλης και τώρα λες ότι θα πας αλλού. Προκαλείς!», είπε η Δέσποινα Καμπούρη.

Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε: «Έγινε κακός χαμούλης, αλλά εγώ δεν είπα τίποτα ποτέ. Εγώ δεν αποκάλυψα ποτέ αν είμαι καλεσμένος, αν θα πάω ή δεν θα πάω. Δεν το ξεκίνησα εγώ το θέμα αυτό. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα γι’ αυτή την πρόσκληση και αυτή την εκπομπή. Σέβομαι το κανάλι και δεν θα πω τίποτα, είναι θέμα προσωπικό!».

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Όντως είχα αποδεχτεί μια πρόσκληση. Και δέκα μέρες πριν την εγγραφή, για δικούς μου λόγους προσωπικούς, δεν αρνήθηκα την πρόσκληση, ζήτησα από το κανάλι να πάω αργότερα. Ήταν μια αναβολή από τη δική μου μεριά. Μετά ακολούθησαν κάποια πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν και δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσει συνέχεια».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Με στεναχώρησαν τα πράγματα που ακολούθησαν και ειπώθηκαν. Εγώ όντως είχα δεχτεί μια πρόσκληση, με χαρά την είχα αποδεχτεί, γιατί ήμουν και ο πρώτος καλεσμένος πριν 10 χρόνια, είχα πει ναι και μετά για προσωπικούς λόγους είπα ότι θέλω να πάω αργότερα».