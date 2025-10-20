Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Μητσοτάκη μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη

0

Πώς αξιολογούν το κυβερνητικό έργο οι πολίτες

Πολύ σημαντικά είναι τα ευρήματα που προκύπτουν από το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, της MARC για λογαριασμό του ΑΝΤ1 που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού το βράδυ της Δευτέρας.

Φαίνεται ότι μεγαλύτερος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε περίπτωση που φτιάξει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και σε σύγκριση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι ο πρώην πρωθυπουργός, παρότι το ΠΑΣΟΚ στην παρούσα φάση είναι δεύτερο, αλλά με μεγάλη διαφορά από την πρώτη Νέα Δημοκρατία.

Στο ερώτημα που πρέπει να εστιάσει η Κυβέρνηση, η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε στην καταπολέμηση της ακρίβειας κι ακολούθησε η υγεία/περίθαλψη.

Στην ερώτηση για προτίμηση για πρωθυπουργό ανάμεσα στους τρεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης 33,9%

Αλέξης Τσίπρας 24,3%

Νίκος Ανδρουλάκης 11,3%

Οι πολίτες απάντησαν και στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροδεξιάς:

Κυριάκος Μητσοτάκης 38,8%

Αντώνης Σαμαράς 13,1%

Κυριάκος Βελόπουλος 12,7%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 7,1%

Δημήτρης Νατσιός 2,5%

Οι πολίτες απάντησαν και στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς:

Αλέξης Τσίπρας 24%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 12,8%

Εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 30, 5%

ΠΑΣΟΚ 14%

Πλεύση Ελευθερίας 10,8%

Ελληνική Λύση 9,5%

Σύριζα 7%

ΚΚΕ 8,4%

Φωνή Λογικής 3,8%

ΜΕΡΑ 25 3,2%

Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων:

Που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση:

Καταπολέμηση ακρίβειας 67,7

Υγεία και περίθαλψη 42,6

Παιδεία 29,7

Μεταναστευτικό 22,6

Σκάνδαλα 20,3

Τι προκαλεί μεγαλύτερο κόστος στην κυβέρνηση:

Ακρίβεια 37,7

Τέμπη 31,1

ΟΠΕΚΕΠΕ 13

Καθημερινότητα 9,4

Γάμος ομόφυλων 2,6

Αξιολόγηση κυβέρνησης:

Θετικά 14,7

Μάλλον θετικά 21,1

Μάλλον αρνητικά 17,1

Αρνητικά 46,5

Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ:

Θετικά 7,1

Μάλλον θετικά 16

Μάλλον αρνητικά 31,5

Αρνητικά 43,3