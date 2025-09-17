Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου του Παλαιστινίου που συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση στο Αιγάλεω

0

Ο 32χρονος διαθέτει και χαρτιά καταγωγής από τη Συρία

Να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση και για εμπρησμό, ζήτησε από την Υπηρεσία Ασύλου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο», αναφέρουν πηγές του υπουργείου, συμπληρώνοντας ότι η «ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου».

Ο 32χρονος, ο οποίος διαθέτει και χαρτιά καταγωγής από τη Συρία, είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά δεν εμφανίστηκε στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα όπως όφειλε.

Στις 12 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ η δικογραφία της Πυροσβεστικής διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα.

Η επίθεση σε ανήλικες και 58χρονη στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος φερόμενος ως εμπρηστής, τη Δευτέρα επιτέθηκε και παρενόχλησε μία 17χρονη και μία 14χρονη. Το πρώτο χτύπημα έγινε λίγο μετά τις 13:15 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.

Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Ο 32χρονος δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του, ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.

Τελικά, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγάλεω.