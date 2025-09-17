Τρόμος στο Αιγάλεω: «Άκουσα ένα “κυρία βοήθεια”. Γύρισα και είδα έναν να επιτίθεται σε ένα κοριτσάκι» – Μαρτυρία για τον 32χρονο «δράκο»

0

Ο άνδρας βρίσκεται στη χώρα μας με πολιτικό άσυλο και είναι σεσημασμένος

Σοκ έχουν προκαλέσει οι σεξουαλικές επιθέσεις που δέχτηκαν από έναν 32χρονο αλλοδαπό δύο ανήλικες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω. Ο άνδρας προσπάθησε να τις κακοποιήσει σεξουαλικά ενώ σε μία από τις κοπέλες αποπειράθηκε να κατεβάσει το παντελόνι.

Ο 32 ετών άνδρας που έχει καταγωγή από τη Συρία ή την Παλαιστίνη, επιτέθηκε πρώτα στην 14χρονη μέρα μεσημέρι και ειδικότερα ενώ το ρολόι έδειχνε 13:15, ρίχνοντάς την στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια της έφτυσε και έφυγε από το σημείο. Αργότερα επιτέθηκε στην 58χρονη, αρπάζοντάς την από πίσω και φύσηξε στο αυτί της. Έπειτα επιτέθηκε στη 17χρονη, προσπαθώντας να κατεβάσει το παντελόνι του, με την ανήλικη να του φωνάζει να φύγει.

Στο σημείο βρίσκονταν δύο πολίτες, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 32χρονο μέχρι να έρθουν οι Αρχές.

Ο 32χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.

«Είχε πιάσει την 17χρονη με κεφαλοκλείδωμα»

Στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε το πρωί της Τετάρτης 17/9 μία γυναίκα, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στην 17χρονη και προσπάθησε να σώσει το κορίτσι.

«Προχωρούσα στον δρόμο και άκουσα ένα "κυρία βοήθεια". Γύρισα και είδα έναν να επιτίθεται σε ένα κοριτσάκι, σαν να προσπαθεί να το βιάσει και πήγα και τον τράβαγα, του φώναζα "άστην". Ήμουν σοκαρισμένη και δεν καταλάβαινα ακριβώς τι συνέβαινε. Έπεσα κάτω με κάποιον τρόπο αλλά συνέχισα να τον τραβάω. Πέρναγαν τα αυτοκίνητα και φώναζα βοήθεια. Την είχε πιάσει με κεφαλοκλείδωμα. Μετά σηκώθηκε και την έφτυσε. Το κοριτσάκι είπε ότι αυτός προσπάθησε να την φιλήσει. Μετά ήμασταν αυτός στην μέση, από την άλλη πλευρά το κορίτσι και λίγο πιο πέρα εγώ και φώναξα στο κορίτσι "τρέχα". Λίγο αργότερα έφυγε αυτός τρέχοντας», είπε αρχικά η κ. Χρυσούλα.

«Περνούσαν κάτι αυτοκίνητα δεν είδα αν σταμάτησαν πιο κάτω. Ήμουν μόνη μου σε όλο αυτό. Δεν άκουσα να λέει κάτι» πρόσθεσε.

Κατά τις πληροφορίες από την κατάθεση της 17χρονης ο αλλοδαπός της είπε ότι αν δεν ήταν η Χρυσούλα θα «της έκανε διάφορα».

«Πλούσιο» το ποινικό παρελθόν του 32χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας ο άνδρας όχι μόνο κατηγορείται για τις φωτιές στον Υμηττό τον Σεπτέμβριο αλλά είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφέθηκε ελεύθερος τον Μάιο του 2025 με περιοριστικούς όρους να εμφανίζεται σε ΑΤ κάθε μήνα.

Ο 32χρονος βρίσκεται στη χώρα μας με πολιτικό άσυλο και είναι σεσημασμένος και έχει μπει στο μάτι της δικαιοσύνης για διάφορες αξιόποινες πράξεις. Ο άνδρας δεν ήταν σε δομή.