Συνελήφθη 32χρονος για σεξουαλική παρενόχληση τριών γυναικών στο Αιγάλεω, αλλά και για εμπρησμό στον Υμηττό

Συνελήφθη την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου ένας 32χρονος αλλοδαπός ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια, 14 και 17 ετών, καθώς και μια 58χρονη γυναίκα στο Αιγάλεω. Παράλληλα ο 32χρονος κατηγορείται πως ήταν ο δράστης εμπρησμού που σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στον Υμηττό.

Ειδικότερα, ο 32χρονος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 13:15 πλησίον του σταθμού του μετρό στο Αιγάλεω επιτέθηκε, αρχικά, στην 14χρονη ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στην 58χρονη. Ακολούθως ο 32χρονος ακολούθησε την 17χρονη την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας της και της έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Τελικά δύο πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια συνελήφθη από Ομάδα ΔΙΑΣ. Εις βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες. Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ.

Τέλος η ΔΑΕΕ ερευνά αν ο 32χρονος συμμετείχε και σε τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού.