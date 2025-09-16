Σύρος επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω

0

Πολίτες ειδοποίησαν τους άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ

Τον τρόμο έσπειρε χθες μετά τη 1 το μεσημέρι στο Αιγάλεω ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος επιχείρησε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών και μίας 58χρονης γυναίκας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ακολούθησε μία 14χρονη, κοντά στο σταθμό του Μετρό της περιοχής, την άρπαξε από τη μέση, την πέταξε στο έδαφος και όρμησε επάνω της, με την κοπέλα έντρομη να βάζει τις φωνές και τον 32χρονο να τη φτύνει στο πρόσωπο και να φεύγει.

Ακολούθησε η επίθεση στην 58χρονη γυναίκα, την οποία και πάλι άρπαξε από τη μέση και άρχισε να ξεφυσάει στο πρόσωπό της, έχοντας βάλει το σώμα του ακριβώς πάνω στο δικό της.

Αμέσως μετά ακολούθησε και τρίτη επίθεση, αυτή τη φορά σε ένα 17χρονο κορίτσι το οποίο ακολούθησε στο σπίτι του και επιχείρησε να της δείξει το μόριό του, κατεβάζοντας το παντελόνι του.

Δύο άνδρες που βρίσκονταν στην περιοχή, αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον 32χρονο, ειδοποίησαν την Αστυνομία και κατεύθυναν τους άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ μέχρι τη σύλληψή του.

Ο 32χρονος Σύρος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω, σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία σε βάρος του, ενώ προέκυψε ότι έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο κέντρο της Αθήνας.