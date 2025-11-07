Περίεργη υπόθεση με 29χρονη που μαχαιρώθηκε στο διαμέρισμα της στο Αιγάλεω – Τι είδαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν

0

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 75χρονος πατέρας της

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, ο 75χρονος ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, την 29χρονη κόρη του, στο Αιγάλεω.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ηλικιωμένου ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και παρέπεμψε την υπόθεση σε ανακριτή .

Σύμφωνα με τις αρχές λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, ο 75χρονος τραυμάτισε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μαχαίρι στο λαιμό την κόρη του η οποία έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, στο Τζάνειο.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για μία πολύ μπερδεμένη υπόθεση, καθώς οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν πρώτοι στο διαμέρισμα της οδού Θεσσαλονίκης στο Αιγάλεω -μετά από κλήση για ενδοοικογενειακό περιστατικό- εντόπισαν την 29χρονη τραυματισμένη στον λαιμό, από αιχμηρό αντικείμενο. Η ίδια, με μία πετσέτα, προσπαθούσε να σταματήσει την αιμορραγία και είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της προσπάθησε να αυτοκτονήσει με ένα μαχαίρι και αυτή στην προσπάθειά της να τον αποτρέψει τραυματίστηκε!

Σχεδόν δίπλα της, στον πάγκο της κουζίνας, εντοπίστηκε ένα ματωμένο μαχαίρι συνολικού μήκους 29 εκατοστών με λάμα μήκους 16 εκατοστών, ενώ η νεαρή γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου γιατροί και νοσηλευτές σταμάτησαν την αιμορραγία και την περιέθαλψαν.