Οδύνη στο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της – Δείτε φωτογραφίες

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών τον Αύγουστο

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών γίνεται σήμερα το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της Λένας Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται πως η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών τον Αύγουστο.

Συγγενείς, φίλοι και οικείοι συμπαρίστανται στην οικογένεια Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν νωρίτερα στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.