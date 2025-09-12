Σύγκρουση μηχανής με φορτηγό στο Κιλκίς – Σκοτώθηκε ο 25χρονος αναβάτης

0

Τη ζωή του έχασε ένας 25χρονος από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Πολύκαστρο με το Κιλκίς.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος που οδηγούσε μοτοσικλέτα συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό που οδηγούσε 45χρονος.

Σύμφωνα με το ertnews.gr ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κιλκίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.